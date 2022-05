(Di giovedì 5 maggio 2022) "Ladel catasto altro non è che lache voleva Enrico, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, arrivando al Beauty ...

Advertising

iconanews : Fisco: Meloni, riforma è patrimoniale mascherata di Letta - Robybg72 : @FratellidItalia Quindi chi non ha pagato le tasse, evadendo il fisco, l'avrebbe fatta franca fregando chi invece l… - serenel14278447 : Fisco: Meloni, patrimoniale saltata? Spero sia - TELADOIOLANIUS : #Meloni : 'Stanno facendo adesso la revisione del catasto per poi costringere il prossimo governo ad aumentare le t… - giornaleradiofm : Fisco: Meloni, patrimoniale saltata? Spero sia vero -

Agenzia ANSA

"La riforma del catasto altro non è che la patrimoniale mascherata che voleva Enrico Letta, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, arrivando al Beauty Village della Milano Beauty Week. . 5 maggio 2022...dal M5s il senatore Petrocelli - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow A MILANO Giorgia...aprile Il presidente della Repubblica Mattarella all'Altare della Patria SCONTRO FRA DEPUTATI,... Fisco: Meloni, patrimoniale saltata Spero sia vero - Ultima Ora Milano, 5 mag. (askanews) - 'Se vero è bella notizia, è battaglia di FdI' 'Saprò commentare quando leggerò i testi. Per la verità, però, il ..."La riforma del catasto altro non è che la patrimoniale mascherata che voleva Enrico Letta, non cadiamo dal pero": lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Beauty Villa ...