“È solo colpa sua”. Isola dei Famosi, rivolta contro la naufraga. Roger Balduino spara a zero (Di giovedì 5 maggio 2022) Meno di 24 ore alla diretta dell’Isola dei Famosi e atmosfera incandescente. Secondo le previsioni il prossimo naufrago a lasciare il reality sarà Clemente Russo. Il pubblico da casa è stato interpellato attraverso i sondaggi pubblicati da diversi siti e la maggior parte dei telespettatori ha votato a sfavore di Clemente Russo. A quanto riportato dal sito Reality House, infatti, il marito di Laura Maddaloni ha ottenuto solo il 13% di consensi. Raggiungendo il favore di 102 persone. Al primo posto, invece, c’è Nicolas, che si accinge a superare il 50% di consensi, mentre Nick il 38%. Clemente Russo ha monopolizzato l’attenzione ma non è il solo. C’è anche Lory Del Santo. Lory Del Santo attaccata da Roger Balduino. Il modello, da parte sua, sta vivendo un momento molto complicato da ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Meno di 24 ore alla diretta dell’deie atmosfera incandescente. Secondo le previsioni il prossimo naufrago a lasciare il reality sarà Clemente Russo. Il pubblico da casa è stato interpellato attraverso i sondaggi pubblicati da diversi siti e la maggior parte dei telespettatori ha votato a sfavore di Clemente Russo. A quanto riportato dal sito Reality House, infatti, il marito di Laura Maddaloni ha ottenutoil 13% di consensi. Raggiungendo il favore di 102 persone. Al primo posto, invece, c’è Nicolas, che si accinge a superare il 50% di consensi, mentre Nick il 38%. Clemente Russo ha monopolizzato l’attenzione ma non è il. C’è anche Lory Del Santo. Lory Del Santo attaccata da. Il modello, da parte sua, sta vivendo un momento molto complicato da ...

Advertising

CarloCalenda : Come volevasi dimostrare. Fiutato il vento e dopo congruo periodo di basso profilo per far dimenticare l’attaccamen… - V_anteTae : RT @tetefIower: no ma questo non è più un lamentarsi per il mancato full album (che ricordo è legittimo), è uno screditare in modo palese n… - rkivigram : RT @tetefIower: no ma questo non è più un lamentarsi per il mancato full album (che ricordo è legittimo), è uno screditare in modo palese n… - WithYouFC : Il Bologna ha giocato passeggiando come a dire “se capita l’azione capita” e chi non se ne è accorto è in malafede.… - mrbomba87 : @CandiagoSilvano @marcelloconti92 Questa risposta solo nel paese piu ignorante al mondo potevi darla. Consiglio cur… -