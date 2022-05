Diffidati Salernitana-Venezia, i granata a rischio squalifica in vista del Cagliari (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre i giocatori nell’elenco dei Diffidati della Salernitana prima di giocare contro il Venezia e a rischio squalifica in vista della successiva partita contro la Cagliari. Si tratta di Joel Obi, Luca Ranieri e Grigoris Kastanos, che dunque se dovessero giocare dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo: in caso di ammonizione, infatti, scatterebbe il turno di stop da parte del giudice sportivo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono tre i giocatori nell’elenco deidellaprima di giocare contro ile aindella successiva partita contro la. Si tratta di Joel Obi, Luca Ranieri e Grigoris Kastanos, che dunque se dovessero giocare dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo: in caso di ammonizione, infatti, scatterebbe il turno di stop da parte del giudice sportivo. SportFace.

