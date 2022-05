Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di giovedì 5 maggio 2022) Scopriamo insieme chi è la dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Ecco tutto ciò che la riguarda la protagonista del dating show di Canale 5. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 5 maggio 2022) Scopriamo insieme chi è la dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Ecco tutto ciò che la riguarda la protagonista del dating show di Canale 5. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di nascita: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

FebyTH : RT @ilbassottoSC: Se Maria cacciasse come ha cacciato Diego chi veramente prende per il culo la redazione come Ida e Riccardo il mondo sare… - FioreLiborio : RT @PanariellinaIda: Ragazzi ma voi sarete in onda a Luglio sento il bisogno di festeggiare il mio compleanno con chi riesce far venir fuor… - FioreLiborio : RT @PanariellinaIda: Ragazzi ma voi sarete in onda a Luglio sento il bisogno di festeggiare il mio compleanno con chi riesce far venir fuor… - RobertoArduini1 : RT @PanariellinaIda: Ragazzi ma voi sarete in onda a Luglio sento il bisogno di festeggiare il mio compleanno con chi riesce far venir fuor… - PanariellinaIda : Ragazzi ma voi sarete in onda a Luglio sento il bisogno di festeggiare il mio compleanno con chi riesce far venir f… -