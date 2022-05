Chi è Antonio Capuano, il regista napoletano premiato con il David di Donatello (Di giovedì 5 maggio 2022) Antonio Capuano è un regista italiano, docente di scenografia e sceneggiatore, che ha saputo raccontare Napoli e chi la abita nell’arco di più di trent’anni andando oltre i facili stereotipi. Ha messo al centro del suo lavoro soprattutto l’infanzia, l’adolescenza, il disagio degli outsiders e le ingiustizie, sempre personali, intime e per questo credibili. PORRE LE GIUSTE DOMANDE Sono anni che chi scrive, porta con sé una sua osservazione. 2005, un giornalista chiede cosa aveva voluto dire attraverso il suo ultimo film. Senza pensarci due volte, Capuano risponde che non voleva dire niente, voleva solo porre domande. “Il ruolo dell’artista è quello di porre domande”. Siamo in effetti troppo abituati ad autori con la verità in tasca, che si interrogano poco, spesso semplificano e sintetizzano tutto in qualche ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)è unitaliano, docente di scenografia e sceneggiatore, che ha saputo raccontare Napoli e chi la abita nell’arco di più di trent’anni andando oltre i facili stereotipi. Ha messo al centro del suo lavoro soprattutto l’infanzia, l’adolescenza, il disagio degli outsiders e le ingiustizie, sempre personali, intime e per questo credibili. PORRE LE GIUSTE DOMANDE Sono anni che chi scrive, porta con sé una sua osservazione. 2005, un giornalista chiede cosa aveva voluto dire attraverso il suo ultimo film. Senza pensarci due volte,risponde che non voleva dire niente, voleva solo porre domande. “Il ruolo dell’artista è quello di porre domande”. Siamo in effetti troppo abituati ad autori con la verità in tasca, che si interrogano poco, spesso semplificano e sintetizzano tutto in qualche ...

