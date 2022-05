“Charlene di Monaco sfigurata”: la verità sull’intervento chirurgico (Di giovedì 5 maggio 2022) Charlene di Monaco non si è mostrata per mesi perché sfigurata da un intervento estetico riuscito male, ma i chirurghi plastici europei sono riusciti a sistemare il danno. Charlene di Monaco sfigurata, la verità sull’intervento finito male A rendere nota l’indiscrezione del problema di Charlene di Monaco è stata la giornalista Pilar Eyre che a inizio anno giustificò la sparizione di Charlene di Monaco col fatto che la Principessa si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica sulla parte destra del viso a Dubai. Purtroppo, però l’operazione non sarebbe andata a buon fine e Charlene ne è uscita deturpata. La situazione era talmente grave che la moglie di ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022)dinon si è mostrata per mesi perchéda un intervento estetico riuscito male, ma i chirurghi plastici europei sono riusciti a sistemare il danno.di, lafinito male A rendere nota l’indiscrezione del problema didiè stata la giornalista Pilar Eyre che a inizio anno giustificò la sparizione didicol fatto che la Principessa si era sottoposta a un intervento di chirurgia estetica sulla parte destra del viso a Dubai. Purtroppo, però l’operazione non sarebbe andata a buon fine ene è uscita deturpata. La situazione era talmente grave che la moglie di ...

Advertising

angelo_bonanata : RT @MonacoTribuneIT: In occasione dell’E-prix di Monaco, la Famiglia Principesca è apparsa in pubblico al completo. Dopo un lungo periodo d… - BEAUTYDEAit : Charlène di Monaco cambia taglio: pixie cut e biondo platino! Ecco il nuovo look di Charlène di Monaco con pixie cu… - CronacaSocial : Paura per la principessa Charlene di Monaco: la confessione della sua estetista ?? - seblegendvettel : RT @SuperSoftMeg: Per me 'The good old days' sono quando twitter ha deciso che la principessa Charlene di Monaco avesse relazioni extraconi… - MattiaMelito : RT @SuperSoftMeg: Per me 'The good old days' sono quando twitter ha deciso che la principessa Charlene di Monaco avesse relazioni extraconi… -