Advertising

Pall_Gonfiato : #Cassano snobba ancora #Ancelotti: 'Ha avuto un gran c*lo, nessuna magia. Sono coerente con me stesso' -

Viola News

la Juve - Intervenuto alla Bobo TV , Antonioha parlato delle squadre italiane in Europa , 'snobbando' la Juve e facendo anche un cenno ad Arthur , convocato nuovamente ...Commenta per primo Intervenuto alla Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio, ha espresso la propria opinione in merito alla lotta scudetto. 'L'unica che può rompere i coglioni all'Inter è solo il Napoli. Sta facendo il calcio migliore l'Inter, è la più forte. Ma il ... Ancelotti snobba Cassano: “Ormai lo conosciamo, non ho nulla da rispondergli” Adani, sulla Bobo TV, ha detto la sua sul più grande di sempre: la scelta è in controtendenza a quanto spesso sostenuto dall'amico Cassano.