Cambio Comandante di Reggimento dell’8° “Pasubio” (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è svolto nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice del piazzale dell’alzabandiera della Caserma “Capone”, sede storica dell’8° Reggimento Artiglieria Terrestre “Pasubio”, il Cambio del Comandante di Reggimento tra il LXXXI Comandante, Col. Riccardo Pesce, e il LXXXII Comandante, Col. Elvidio Cedrola. La cerimonia, presenziata dal Comandante della Brigata Bersaglieri Garibaldi, Generale Massimiliano Quarto, si è svolta in forma sobria ed essenziale nel rispetto delle norme vigenti per il contrasto e il contenimento dei contagi da virus Covid-19. All’evento hanno preso parte le massime Autorità civili della Provincia di Salerno, tra le quali il Sindaco del Comune di Serre, Ingegnere Franco Mennella, a conferma della sempre maggiore ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è svolto nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice del piazzale dell’alzabandiera della Caserma “Capone”, sede storicaArtiglieria Terrestre “”, ildelditra il LXXXI, Col. Riccardo Pesce, e il LXXXII, Col. Elvidio Cedrola. La cerimonia, presenziata daldella Brigata Bersaglieri Garibaldi, Generale Massimiliano Quarto, si è svolta in forma sobria ed essenziale nel rispetto delle norme vigenti per il contrasto e il contenimento dei contagi da virus Covid-19. All’evento hanno preso parte le massime Autorità civili della Provincia di Salerno, tra le quali il Sindaco del Comune di Serre, Ingegnere Franco Mennella, a conferma della sempre maggiore ...

