fisco24_info : BPER Banca è Sponsor Ufficiale del brand di moda inclusiva Iulia Barton per la nuova collezione “Adaptive”: (Adnkro… - ETangerini : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca supporta il brand di moda #inclusiva @IuliaBarton?? per la nuova collezione “Adaptive”, che sarà presentata du… - lunadix28 : RT @drivingitalia: L'esperienza incredibile di BPER Banca nel Campionato Italiano GT Endurance ACI Esport - EliElielba : RT @GruppoBPER_PR: #BPERBanca supporta il brand di moda #inclusiva @IuliaBarton?? per la nuova collezione “Adaptive”, che sarà presentata du… - OltreleColonne : Modena tra 8 e ‘900. La Belle Epoque dell’economia a La Galleria di BPER Banca di Modena -

BPER Banca

I rialzi più significativi sono quelli diMediolanum (+1,7%), Banco Bpm (+2,4%),(+1,9%), Campari (+2,7%), Cnh Industrial (+2,7%), Diasorin (+1,7%), Exor (+2%), Ferrari (+2,3%), Fineco (+2,...Fineco - 2,63%,- 2,45%. Intesa - 1,8%. Da segnalare lo scivolone delle Edison risparmio: - 5,4% dopo il crollo dell'utile netto nel primo trimestre per via del decreto taglia prezzi. Gli ... BPER Banca, via al crowdfunding per finanziare 5 progetti educativi Avvio di seduta in rialzo a Piazza Affari. Tra i titoli corrono le banche con Unicredit in volata dopo la trimestrale. Sale anche Stellantis grazie ai conti superiori alle attese ...Borsa italiana oggi giovedì 5 maggio 2022. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Unicredit. Male invece Moncler ...