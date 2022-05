Alex Belli vuota il sacco: “È stata tutta una farsa”, stavolta ha detto tutta la verità (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attore Alex Belli rilascia una confessione sconcertante: l’ha solamente presa in giro, colpo basso dopo il “GF Vip”. Alex Belli (fonte youtube)L’attore emiliano Alex Belli non ha alcuna intenzione di sparire dai radar dopo la celebrità accumulata al “GF Vip“. Il volto di “Centrovetrine” ha contribuito ad animare le dinamiche dentro e fuori la casa di Cinecittà, dando nuovo lustro al detto: “nel bene o nel male, purché se ne parli“. E di lui si parla ancora: Alex Belli ha infatti presenziato al format settimanale “Casa chi“, rilasciando diverse dichiarazioni bomba. L’indiscrezione più controversa riguarda la Princess Jessica Selassiè: a quanto pare la vincitrice del reality deve fare i conti con una dura presa di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 maggio 2022) L’attorerilascia una confessione sconcertante: l’ha solamente presa in giro, colpo basso dopo il “GF Vip”.(fonte youtube)L’attore emilianonon ha alcuna intenzione di sparire dai radar dopo la celebrità accumulata al “GF Vip“. Il volto di “Centrovetrine” ha contribuito ad animare le dinamiche dentro e fuori la casa di Cinecittà, dando nuovo lustro al: “nel bene o nel male, purché se ne parli“. E di lui si parla ancora:ha infatti presenziato al format settimanale “Casa chi“, rilasciando diverse dichiarazioni bomba. L’indiscrezione più controversa riguarda la Princess Jessica Selassiè: a quanto pare la vincitrice del reality deve fare i conti con una dura presa di ...

