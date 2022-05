“Vai a zappare” panico a Striscia la Notizia: situazione caldissima (Di mercoledì 4 maggio 2022) Striscia la Notizia è ancora protagonista di discussione. I commenti hanno fatto scatenare il panico tra gli spettatori. Ecco cosa è accaduto. Tra i programmi che più generano discussione c’è sicuramente Striscia la Notizia. Il tg satirico è da anni un perno della televisione italiana. La trasmissione è stata da sempre stata capace di generare tante discussioni. Questo perché, il tg mette in campo leggerezza ma anche inchieste molto calde. Quest’ultime, infatti, trattano di argomenti che tendono a dividere l’opinione pubblica. FacebookTra le qualità del tg satirico c’è quello di portare alla luce questioni davvero spinose. Argomenti, magari, poco trattati da altre fonti ma che Striscia la Notizia riesce a portare alla luce. Segno di come, molto ... Leggi su chenews (Di mercoledì 4 maggio 2022)laè ancora protagonista di discussione. I commenti hanno fatto scatenare iltra gli spettatori. Ecco cosa è accaduto. Tra i programmi che più generano discussione c’è sicuramentela. Il tg satirico è da anni un perno della televisione italiana. La trasmissione è stata da sempre stata capace di generare tante discussioni. Questo perché, il tg mette in campo leggerezza ma anche inchieste molto calde. Quest’ultime, infatti, trattano di argomenti che tendono a dividere l’opinione pubblica. FacebookTra le qualità del tg satirico c’è quello di portare alla luce questioni davvero spinose. Argomenti, magari, poco trattati da altre fonti ma chelariesce a portare alla luce. Segno di come, molto ...

Advertising

GoemonIshiXIII : @Ettore_Rosato Ma vai a zappare, lobbista di merda! ?? - Patriziospe : RT @federicocipria4: @rulajebreal Vai a zappare! L’anno scorso,prima che anche tu avessi tutto questo risalto,eravamo al 41. Ma per te è bu… - federicocipria4 : @rulajebreal Vai a zappare! L’anno scorso,prima che anche tu avessi tutto questo risalto,eravamo al 41. Ma per te è… - lips78rm : @dszucco Peggio. Vai a zappare la terra e quando finisci lavati con il tuo sudore cretino - Tsanlicandro : @aa_gilli @ManuelaBellipan Ma vai a zappare vuol dire che non servi a niente -

Don Matteo, arriva Raoul Bova ed è subito boom di ascolti Lui mi ha detto 'vai tranquillo per la tua strada. Scegli il nome del personaggio'. avuto è ... contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri e a zappare la terra ... Tina Cipollari, lite con Franco a Uomini e Donne/ 'Buffone, vai al circo se vuoi...' Andate a zappare la terra cialtroni' , dice Franco. Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ "... 'Vai al circo se vuoi divertirti', ribatte ancora Tina. Maria De Filippi interviene spiegando ... CheNews.it Lui mi ha detto 'tranquillo per la tua strada. Scegli il nome del personaggio'. avuto è ... contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri e ala terra ...Andate ala terra cialtroni' , dice Franco. Tina hot su Gemma e Franco a Uomini e Donne/ "... 'al circo se vuoi divertirti', ribatte ancora Tina. Maria De Filippi interviene spiegando ... "Vai a zappare" panico a Striscia la Notizia: situazione caldissima