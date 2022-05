Sette chili in tre settimane eliminando carboidrati e zuccheri. Ma così si perdono solo i liquidi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Voleva entrare in quell’abito ad ogni costo. Anche se il prezzo da pagare era di almeno Sette chili in tre settimane. Un obiettivo che Kim Kardashian ha centrato in piedi, presentandosi al Met Gala infilata nel leggendario abito di Marilyn Monroe. Ma il calo drastico è stato subito messo sotto accusa dagli esperti. Met Gala 2022, i beauty look più belli guarda le foto Leggi anche › Met Gala 2022: 5 cose che passeranno alla storia ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Voleva entrare in quell’abito ad ogni costo. Anche se il prezzo da pagare era di almenoin tre. Un obiettivo che Kim Kardashian ha centrato in piedi, presentandosi al Met Gala infilata nel leggendario abito di Marilyn Monroe. Ma il calo drastico è stato subito messo sotto accusa dagli esperti. Met Gala 2022, i beauty look più belli guarda le foto Leggi anche › Met Gala 2022: 5 cose che passeranno alla storia ...

