Serena Bortone non si trattiene | le telecamere han ripreso tutto | figuraccia colossale verso la collega

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Durante la diretta di Oggi è un altro giorno,è scivolata in una vera e propria gaffe: ecco nei confronti di chi(Raiplay)La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ospita quotidianamente, nel suo salotto, personaggi televisivi interessanti e in voga al momento. Attori, cantanti o presentatori, li guida attraun viaggio nella propria vita e carriera, alla scoperta dei momenti d’oro e di quelli più bui. Durante la puntata di mercoledì 4 maggio, uno dei suoi ospiti è stato un attore oggi molto amato: Raoul Bova. Oggi alle prese con Don Massimo in Don Matteo, l’attore si è raccontato alla conduttrice, parlando della propria vita e della scelta di fare quel mestiere. Durante la chiacchierata, però,...

Advertising

RadioDueLaghi : Franco Fasano, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato delle attuali condizioni di salute del… - KillianBrien18 : RT @DonMatteoRai: Siete sintonizzati su @RaiUno? Ospite dalla nostra amica Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno' il nostro caro Raoul B… - 95_addicted : RT @ivanburatti: Ed Sheeran ft. Ultimo è la versione drammaticamente, italianamente, eterosessuale di Lady Gaga ft. Ariana Grande? Ne parli… - ivanburatti : Ed Sheeran ft. Ultimo è la versione drammaticamente, italianamente, eterosessuale di Lady Gaga ft. Ariana Grande? N… - an12frnc : RT @DonMatteoRai: Siete sintonizzati su @RaiUno? Ospite dalla nostra amica Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno' il nostro caro Raoul B… -

Ecco perchè la conduttrice non ha stretto la mano all'attore a Oggi è un altro giorno Una piccola gaffe cheha spiegato un attimo dopo, chiarendo il motivo per il quale si era seduta ...Marco Marzocca si racconta a 'Oggi è un altro giorno', programma Rai condotto da. Il noto attore ha svelato qualcosa di più sulla sua vita privata ed in particolare sul rapporto con ...Durante la diretta di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è scivolata in una vera e propria gaffe colossale: ecco nei confronti di chi La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” ospita ...A gennaio Flora, ospite di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno aveva raccontato di essere ancora in ritardo con i preparativi: “Sono in ritardo con l’organizzazione, non ho ancora fatto gli ...