Sei milioni di euro sottratti a 433 donne sole e malate: in manette banda di truffatori nigeriani (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag — Organizzavano truffe «sentimentali» online ai danni di centinaia di donne psicologicamente fragili, arrivando a colpire malate oncologiche o terminali: sono 19 gli immigrati nigeriani finiti in manette tra Savona, Bolzano, Como, Milano, Mantova, Rovigo, Pistoia e Siena, mentre nei confronti di altri dieci sono state emesse misure personali non custodiali per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro. Lo riferisce Il Giorno. 30 nigeriani in manette per truffe online Il blitz, arrivato al termine di una complessa indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo investigativo, ha visto impegnati oltre cento militari del Comando Provinciale di Savona e ha reso possibile lo smantellamento di un’organizzazione criminale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag — Organizzavano truffe «sentimentali» online ai danni di centinaia dipsicologicamente fragili, arrivando a colpireoncologiche o terminali: sono 19 gli immigratifiniti intra Savona, Bolzano, Como, Milano, Mantova, Rovigo, Pistoia e Siena, mentre nei confronti di altri dieci sono state emesse misure personali non custodiali per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale di denaro. Lo riferisce Il Giorno. 30inper truffe online Il blitz, arrivato al termine di una complessa indagine svolta dai Carabinieri del Nucleo investigativo, ha visto impegnati oltre cento militari del Comando Provinciale di Savona e ha reso possibile lo smantellamento di un’organizzazione criminale ...

Advertising

RGarinella : @giuventinaa_ Dybala preso. Sei milioni per quattro anni. - robertopontillo : #Dybala avrebbe trovato un accordo con l'Inter l'argentino avrebbe accettato l'offerta dei nerazzurri da sei milion… - pattyfilly : @smgii1908 Ecco un altro che non sa e non capisce una sega 800 Milioni è una delle cifre più alte mai sborsate in e… - JuDuBZH : RT @age_of_VIRGO: Si ma non è complessa la soluzione: approvare la Coltivazione domestica (pdl #MagiLicatini). Certo che se nessun partito… - infoitinterno : Truffe sentimentali per sei milioni Così la banda riciclava il denaro -

Armi e droni da guerra da Roma a Teheran, tre iraniani indagati per terrorismo internazionale ... incaricati di comprare clandestinamente una partita di armi da più di 300 milioni di euro, sono ...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già ... Sfera Ebbasta: "L'incontro che cambia tutto" Ha 3,8 milioni di follower, qualche migliaio di commenti a ogni post e altrettante reazioni alle ... Sono convinto che il rispetto sia la base di tutto: se rispetti sei anche rispettato. È la prima cosa ... IL GIORNO Riduzione liste attesa. Approvato il Piano operativo di gestione per 13 milioni di euro I fondi saranno ripartiti in circa 7milioni e 300 mila euro per Asur Marche, circa 3 milioni per Torrette circa 1 milione e mezzo per Marche Nord e poco meno di 1 milione di euro per Inrca. Il ... Intesa:nel 2022 dotazione fondo beneficenza a 18 milioni Nel 2021 oltre 14 milioni di euro sono stati destinati al sostegno di 826 progetti realizzati da enti non profit. Anche lo scorso anno è proseguito l'apporto determinante al raggiungimento degli ... ... incaricati di comprare clandestinamente una partita di armi da più di 300di euro, sono ...del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offertegià ...Ha 3,8di follower, qualche migliaio di commenti a ogni post e altrettante reazioni alle ... Sono convinto che il rispetto sia la base di tutto: se rispettianche rispettato. È la prima cosa ... Truffe sentimentali per sei milioni Così la banda riciclava il denaro I fondi saranno ripartiti in circa 7milioni e 300 mila euro per Asur Marche, circa 3 milioni per Torrette circa 1 milione e mezzo per Marche Nord e poco meno di 1 milione di euro per Inrca. Il ...Nel 2021 oltre 14 milioni di euro sono stati destinati al sostegno di 826 progetti realizzati da enti non profit. Anche lo scorso anno è proseguito l'apporto determinante al raggiungimento degli ...