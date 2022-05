Santi Mina, quattro anni di reclusione per abuso sessuale: il Celta lo allontana (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccante Santi Mina è stato condannato a quattro anni di reclusione per abuso sessuale. Il Celta Vigo lo ha allontanato dalla Prima Squadra Il Tribunale di Almerìa ha condannato a quattro anni di reclusione il calciatore spagnolo Santi Mina per abuso sessuale. L’attaccante è stato assolto dal reato di violenza sessuale per i quali erano stati chiesti otto anni, e gli è stata imposta un’ingiunzione restrittiva di 500 metri nei confronti della vittima per 12 anni e il pagamento di un risarcimento di 50.000 euro. Il Celta Vigo, squadra che ne ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attaccanteè stato condannato adiper. IlVigo lo hato dalla Prima Squadra Il Tribunale di Almerìa ha condannato adiil calciatore spagnoloper. L’attaccante è stato assolto dal reato di violenzaper i quali erano stati chiesti otto, e gli è stata imposta un’ingiunzione restrittiva di 500 metri nei confronti della vittima per 12e il pagamento di un risarcimento di 50.000 euro. IlVigo, squadra che ne ...

