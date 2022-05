Risparmio | Assoreti | a marzo raccolta a 4 | 8 mld +0 | 8%

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Asi consolida il processo di crescita tendenziale dellanetta realizzata dalle Reti di consulenza, seppure a ritmi contenuti; i dati rilevati daindicano volumi netti mensili per 4,8 miliardi di euro, in crescita dello 0,8% a/a (-10,9% m/m). Il bilancio dei primi tre mesi dell'anno è, quindi, positivo per 13,9 miliardi di euro, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, ad oggi anno record. Le risorse posizionate su conti correnti e depositi ammontano a 2,2 miliardi di euro, anche come conseguenza del crescente numero di clienti (+19mila unità), mentre il flusso direalizzato complessivamente su strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiunge i 2,6 miliardi. “Nonostante il perdurare di una fase ...