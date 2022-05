Progetto Virtute 4 Students | il Garante della Privacy apre un’istruttoria

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sul sito ufficiale delper la protezione dei dati personali è stato pubblicato un comunicato stampa con cui si informa che è stata avviata una istruttoria per valutare una piattaforma rivolta agli studenti, una piattaforma creata dall’Associazione Crop News Onlus La piattaforma in oggetto è denominatae lo scopo sarebbe L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GDPR25thMay18 : RT @giorgiotablet: #GarantePrivacy chiede delucidazioni ad Associazione che avrebbe promosso il Progetto Virtute 4 Students per sperimentar… - giorgiotablet : #GarantePrivacy chiede delucidazioni ad Associazione che avrebbe promosso il Progetto Virtute 4 Students per sperim… -

Cyber Security 360

4 Students: l'Autorità esaminerà il funzionamento della piattaforma e della banca dati connessa per valutare l'impatto dell'uso degli algoritmi Il Garante per la protezione dei dati ...Ultima giornata per l'XI edizione della kermesse L' XI "Festa di Scienza e Filosofia -e Canoscenza" si avvia verso il gran finale. Nell'ultima giornata della manifestazione, ...del... Scuola, algoritmi di rating reputazionale sotto la lente del Garante Privacy: la nostra analisi Secondo notizie di stampa l'associazione avrebbe promosso il Progetto Virtute 4 Students per sperimentare, nei confronti degli studenti, il rating “reputazionale” elaborato sulla base di algoritmi ...FOLIGNO - “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” è pronta a riprendere il cammino, proprio come recita il tema scelto per accompagnare l’XI edizione, ...