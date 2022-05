Advertising

: 'Per i miei 60 anni mi regalo un disco con 13 cover e la Big Band' A presentare gli eventi live, il discorso introduttivo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che definisce la 12° ...'Un regalo per i miei 60 anni, ma anche un modo per ringraziare tutti gli artisti che hanno segnato la mia vita'. È 'La musica che ci gira intorno', il nuovo album diin uscita venerdì. Un omaggio a 13 canzoni italiane rivisitate tra swing, jazz e latin con la sua Big Band di 16 elementi. Tra i brani, 'L'italiano' di Toto Cutugno, 'La musica che gira ...‘La musica che ci gira intorno’ è il titolo del nuovo album del musicista carpigiano Paolo Belli, che esce dopo nove anni da ‘Sangue Blues’. Un ritorno in grande stile per l’artista che si è "voluto ...Paolo Belli: «Per i miei 60 anni mi regalo un disco con 13 cover e la Big Band» A presentare gli eventi live, il discorso introduttivo del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che definisce la 12° ...