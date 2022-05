Moon Knight: la scena dopo i titoli di coda nell’episodio finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) La prima stagione di Moon Knight su Disney+ si chiude con un intrigante momento aggiuntivo durante i credits finali. La prima stagione di Moon Knight, disponibile su Disney+ si chiude con un intrigante momento aggiuntivo durante i credits finali. Una tradizione Marvel che rimane anche nella serie su Marc Spector, con un indizio interessante su dove andrà a parare il ritorno in scena del personaggio, probabilmente in una seconda annata dello show. Attenzione, seguono spoiler! Il sesto episodio di Moon Knight finisce ufficialmente con Marc Spector e Steven Grant di nuovo a Londra, avendo imparato a condividere pacificamente lo stesso corpo dopo aver portato a termine il loro accordo con Khonshu. Rimane però il mistero di chi abbia massacrato … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022) La prima stagione disu Disney+ si chiude con un intrigante momento aggiuntivo durante i credits finali. La prima stagione di, disponibile su Disney+ si chiude con un intrigante momento aggiuntivo durante i credits finali. Una tradizione Marvel che rimane anche nella serie su Marc Spector, con un indizio interessante su dove andrà a parare il ritorno indel personaggio, probabilmente in una seconda annata dello show. Attenzione, seguono spoiler! Il sesto episodio difinisce ufficialmente con Marc Spector e Steven Grant di nuovo a Londra, avendo imparato a condividere pacificamente lo stesso corpoaver portato a termine il loro accordo con Khonshu. Rimane però il mistero di chi abbia massacrato …

