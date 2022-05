Miami-Philadelphia stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-2 semifinale playoff Nba 2021/2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Miami Heat-Philadelphia 76ers, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff di Nba 2021/2022. In gara-1, gli Heat si sono imposti anche con un risultato abbastanza netto (106-92), e i 76ers cercheranno inevitabilmente di pareggiare la serie. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:30 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, con l’incontro che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inHeat-76ers, sfida valida come-2 delle semifinali deidi Nba. In-1, gli Heat si sono imposti anche con un risultato abbastanza netto (106-92), e i 76ers cercheranno inevitabilmente di pareggiare la serie. La palla a due della partita è fissata alle ore 01:30 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che insu Sky Go, Now Tv e tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTISportFace.

