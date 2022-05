Maurizio Costanzo show, rissa tra Sgarbi e Mughini: i due arrivano alle mani (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata del Maurizio Costanzo show in onda stasera si assisterà all'ennesima rissa televisiva che vede protagonista un veterano delle sceneggiate come Vittorio Sgarbi contro Giampiero Mughini. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata delin onda stasera si assisterà all'ennesimatelevisiva che vede protagonista un veterano delle sceneggiate come Vittoriocontro Giampiero. ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - MarioManca : #MaurizioCostanzoShow: cosa è successo davvero tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini? - infoitcultura : Vittorio Sgarbi vs Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show: rissa in studio - infoitcultura : Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show: il dibattito sulla guerra finisce tra insulti e spintoni - duca86 : Scusate ma questa giornata ha solo un senso: aspettare la rissa Mughini-Sgarbi che andrà in onda stasera al Maurizi… -