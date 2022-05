“Maurizio Costanzo Show” | rissa in studio | il racconto di Al Bano | “È stato incredibile e inaspettato”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) È successo di tutto durante la nuova puntata del, che andrà in onda stasera, mercoledì 4 maggio. Epico lo scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: i due sono arrivati a darsele di santa ragione durante una. Ha dato la conferma dell’accaduto, Al, anche lui ospite della trasmissione. “È scoppiata unapazzesca”, ha affermato il famoso cantante. Sgarbi e Mughini,al “”: Alracconta l’accaduto AlCarrisi ha raccontato al Corriere della Sera cosa è realmente accaduto tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Lo scontro ha avuto inizio quandostava ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - repubblica : Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: se le danno di santa ragione, il critico rotola a terra - infoitcultura : Al Bano sulla rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: 'Sono sconvolto'. Il racconto del cantante - infoitcultura : Maurizio Costanzo Show: ospiti e anticipazioni della seconda puntata - globalistIT : -

di Barbara Visentin Il cantautore racconta quel che è accaduto al "Show": "Mughini mi ha interrotto, l'ho trovato un grave errore" Uno spettacolo non degno di due uomini di cultura: così Al Bano riassume la rissa che ha visto protagonisti Vittorio ......le immagini pubblicate da Dagospia e altri quotidiani online arriva la versione di Al Bano sulla rissa Sgarbi - Mughini avvenuta durante le fasi di registrazione della puntata del...Giungono ulteriori particolari circa la rissa che ha visto come protagonisti Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi in occasione della registrazione di una puntata del “Maurizio Costanzo Show”. Mughini ...È scoppiata una rissa pazzesca” ha raccontato al Corriere della Sera il cantante. Al Bano sulla rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: il racconto del cantante. “Tutto è nato perché ...