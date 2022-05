Luca Lucci, il capo ultrà del Milan condannato a sette anni di reclusione per traffico di droga (Di mercoledì 4 maggio 2022) È stato condannato a sette anni di reclusione Luca Lucci, ultrà capo della Curva Sud Milanista, finito in carcere lo scorso dicembre in un’inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, su un presunto traffico di droga, tra hashish, marijuana e cocaina. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano Chiara Valori nel processo con rito abbreviato, mentre altri tre imputati hanno patteggiato pene comprese tra i 2 anni e 4 mesi e i 3 anni e 4 mesi. Dalle indagini era emerso che Lucci era stato “al vertice dell’organizzazione” pianificando “l’attività illecita senza mai partecipare attivamente”, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) È statodidella Curva Sudista, finito in carcere lo scorso dicembre in un’inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal pm Leonardo Lesti, su un presuntodi, tra hashish, marijuana e cocaina. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare dio Chiara Valori nel processo con rito abbreviato, mentre altri tre imputati hanno patteggiato pene comprese tra i 2e 4 mesi e i 3e 4 mesi. Dalle indagini era emerso cheera stato “al vertice dell’organizzazione” pianificando “l’attività illecita senza mai partecipare attivamente”, ma ...

fattoquotidiano : Luca Lucci, il capo ultrà del Milan condannato a sette anni di reclusione per traffico di droga - Elyspap : RT @fattoquotidiano: Luca Lucci, il capo ultrà del Milan condannato a sette anni di reclusione per traffico di droga - Segnale_Orario : RT @ASparaciari: Ricordate questa foto scattata a #SanSiro? Uno è un politico in caduta libera, l'altro è l'ex capo della Curva Sud milanis… - MassiMigliorati : RT @ASparaciari: Ricordate questa foto scattata a #SanSiro? Uno è un politico in caduta libera, l'altro è l'ex capo della Curva Sud milanis… - RebeccaMilani2 : RT @ASparaciari: Ricordate questa foto scattata a #SanSiro? Uno è un politico in caduta libera, l'altro è l'ex capo della Curva Sud milanis… -