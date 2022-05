LIVE Sinner-De Minaur, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 20:49 Giornata davvero ricca di incontri nell’impianto madrileno. Interviste post partita in corso sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, tra poco l’ingresso in campo del tennista italiano e di quello australiano. 20:45 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner ed Alex De Minaur. Si è appena concluso l’incontro tra Grigor Dimitrov e Diego Schwartzman con il bulgaro capace di imporsi comodamente con lo score di 6-0 6-3. Tocca ora dunque al giovane azzurro. 19:59 Primo set sontuoso di Dimitrov che rifila un eloquente 6-0 a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A20:49 Giornata davvero ricca di incontri nell’impianto madrileno. Interviste post partita in corso sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, tra poco l’ingresso in campo del tennista italiano e di quello australiano. 20:45 Buonasera e ben ritrovati nellatestuale deldi secondo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Janniked Alex De. Si è appena concluso l’incontro tra Grigor Dimitrov e Diego Schwartzman con il bulgaro capace di imporsi comodamente con lo score di 6-0 6-3. Tocca ora dunque al giovane azzurro. 19:59 Primo set sontuoso di Dimitrov che rifila un eloquente 6-0 a ...

