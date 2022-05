LIVE Sinner-De Minaur, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: ancora due match e sarà il turno dell’azzurro (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 17:04 Al termine di Teichmann-Kalinina toccherà all’intrigante secondo turno maschile che vedrà opposto Grigor Dimitrov a Diego Schwartzman. Dunque mancano due match all’ingresso in campo di Jannik Sinner ed Alex De Minaur, con l’azzurro che presumibilmente comincerà il suo incontro poco prima delle 21. Seguiranno aggiornamenti. 17:02 Terminato da pochi attimi il secondo match in programma sull’Arantxa Sanchez Stadium. In un’ora e 29 minuti Ekaterina Alexandrova, proveniente dalle qualificazioni, supera in due set Amanda Anisimova approdando così in semifinale. Tra venti minuti nuovo quarto di finale femminile con la svizzera Jil Belen ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A17:04 Al termine di Teichmann-Kalinina toccherà all’intrigante secondomaschile che vedrà opposto Grigor Dimitrov a Diego Schwartzman. Dunque mancano dueall’ingresso in campo di Janniked Alex De, con l’azzurro che presumibilmente comincerà il suo incontro poco prima delle 21. Seguiranno aggiornamenti. 17:02 Terminato da pochi attimi il secondoin programma sull’Arantxa Sanchez Stadium. In un’ora e 29 minuti Ekaterina Alexandrova, proveniente dalle qualificazioni, supera in due set Amanda Anisimova approdando così in semifinale. Tra venti minuti nuovo quarto di finale femminile con la svizzera Jil Belen ...

