League of Legends | TSM annuncia Choi “Mia” Sang-in | il team vuole rilanciarsi

TSM ha comunicato di aver ingaggiato il supporto Choi "Mia" Sang-in, che entra quindi a far parte del roster di League of Legends dell'organizzazione di esports. Mia giocherà nella formazione di livello Academy di TSM, come ha confermato il team. Il supporto iniziale di TSM durante lo Spring Split, Shenyi, dovrebbe comunque rimanere nel roster principale dell'organizzazione in vista della seconda metà della LCS 2022. Mia ha trascorso parti delle stagioni 2021 e 2022 giocando nella Liga Latinoamérica (LLA) per Estral Esports. Assieme al team, il giocatore ha raggiunto le finali dei playoff LLA in questa divisione, arrivando ad una sola partita dalla partecipazione al Mid-Season Invitational di quest'anno.

