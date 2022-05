Lazio, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato: “Mi candido alle primarie per le regionali” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Zingaretti ha proposto le primarie per le regionali. Se ci saranno le primarie di coalizione io mi candido. Non da solo perché sarebbe velleitario, lavorando pancia a terra”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, durante un evento politico privato tenuto in una polisportiva a Roma nord. “La sfida sarà impegnativa. La prima tappa sarà tra poco, con il voto nei tre capoluoghi di provincia (Frosinone, Rieti e Viterbo, ndr) per riportare queste amministrazioni a sinistra. Io credo bisogna fare uno sforzo anche in questa tappa intermedia e io sarò presente. Per me è importante non disperdere questa esperienza del governo Zingaretti, di un riformismo elevato, che non può essere resettato, con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Zingaretti ha proposto leper le. Se ci saranno ledi coalizione io mi. Non da solo perché sarebbe velleitario, lavorando pancia a terra”. Lo ha dettodel, durante un evento politico privato tenuto in una polisportiva a Roma nord. “La sfida sarà impegnativa. La prima tappa sarà tra poco, con il voto nei tre capoluoghi di provincia (Frosinone, Rieti e Viterbo, ndr) per riportare queste amministrazioni a sinistra. Io credo bisogna fare uno sforzo anche in questa tappa intermedia e io sarò presente. Per me è importante non disperdere questa esperienza del governo Zingaretti, di un riformismo elevato, che non può essere resettato, con una ...

