Juve | De Jong è il sogno impossibile

Advertising

infoitsport : Juve, le ultime su De Jong dopo le parole di Xavi - infoitsport : De Jong Juve, annuncio dell'olandese: cosa accadrà con il Barcellona - infoitsport : De Jong Juve, ci sono anche i bianconeri! TUTTE le novità sull'olandese - infoitsport : De Jong Juve, anche i bianconeri in corsa: le ultime sull’olandese - infoitsport : Dalla Spagna: De Jong può lasciare il Barcellona, la Juve vuole provarci -

Frenkie deè sul mercato. Anche se ufficialmente il Barcellona fa sapere di voler tenere il centrocampista ... Tra questi, secondo il quotidiano Sport , ci sarebbe anche la. Si tratterebbe ...Secondo i media spagnoli, la Juventus si sarebbe iscritta ufficialmente alla corsa per Frankie De, centrocampista olandese di un Barcellona che ha assoluto bisogno di fare cassa. Naturalmente sono molti i club europei alla finestra: tra questi senza dubbio il Psg ed il Manchester United, ma ...La Juve vorrebbe De Jong per il suo centrocampo che ha bisogno di ritocchi e per questo motivo sarebbe disposta a formule fantasiose per poter sostenere il suo acquisto a livello economico. Uno ...Calciomercato: De Jong in Serie A, ecco chi lo vuole. La maggior parte delle squadre italiane si sta muovendo per rinforzare la propria rosa in vista dell’estate. (Stop and Goal) In Spagna ne sono ...