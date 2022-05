Inter-Inzaghi | c’è la decisione della società sul futuro del tecnico!

(Di mercoledì 4 maggio 2022)avanti nella buona e nella cattiva sorte. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo del tecnico piacentino non dipenderebbe infatti dall’esito di quest’annata ritenuta positiva indipendentemente dallo scudetto. Si tratta di un grande segnale di fiducia da partenel momento più crucialestagione. La scelta di confermareprimafine dell’anno divide. Il lavoro dell’allenatore ex Lazio è però sotto gli occhi di tutti. Dopo la vittoria dello scudetto, l’ha infatti optato per una politica molto conservativa sul mercato, motivo principale per la separazione da Antonio Conte.Rinnovo Nonostante innesti di ottimo livello come ...

Rispetto all'anno scorsonon ha Lukaku e Hakimi, ma ha avuto il pregio di far ruotare tutta ... APPROFONDIMENTI Nicola Berti, cosa fa oggi: ambasciatoree golfista dopo la gloria, i ...Commenta per primo Intervistato da Tmw , l'ex difensore, Pietro Vierchowod, ha espresso la propria opinione in merito al lavoro svolto da Simone. 'Secondo me quando si ha una rosa più forte delle altre e non si vince purtroppo le colpe vanno anche sulla guida tecnica. Non dico che ha sbagliato a mettere la squadra in campo ma magari a ...Inzaghi sarebbe felice di avere a disposizione un giocatore ... non prima della finale di Coppa Italia proprio tra l'Inter e la Juventus in programma la prossima settimana. Mai come adesso, però, le ...L’Inter in questo modo supera la concorrenza di moltissimi club ... Se lo aggiudica la squadra di Inzaghi, che parte subito forte sul mercato estivo 2022.