Fedez al Met Gala incontra Gigi Hadid la sua reazione fa impazzire i fan

Advertising

Fedez : Il mio Met Gala #MetGala - kcomekarma : RT @Fedez: Il mio Met Gala #MetGala - PiaDomenico : @Fedez aspettiamo lo spoilerino sul Met ?? - peppe844 : RT @Fedez: Il mio Met Gala #MetGala - infoitinterno : Met Gala 2022, Fedez e Gigi Hadid: l'abbraccio e la reazione di Chiara Ferragni -

IlGala è uno degli eventi mondani più importanti e conosciuti al mondo. Anche quest'anno non ha deluso le aspettative, con Chiara Ferragni etra i rappresentanti dell'Italia. Ma ovviamente non ...: la malattia Dopo l'operazione subita per via della malattia il rapper ha espresso il ... Chiara Ferragni, per New York, destinazioneGala 2022. I due hanno dichiarato di non vedere l'ora di ...Fedez e Chiara Ferragni hanno partecipato al Met Gala di New York, uno degli eventi più importanti del mondo della moda e che si è tenuto lunedì 2 maggio al Metropolitan Museum of Art. La coppia, ...(la Repubblica) Tre mesi prima aveva ratificato il divorzio dal principe Carlo e affrontava quello che era il più importante (e globale) evento pubblico dopo la diffusione della notizia, da sola Lady ...