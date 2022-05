Epatite acuta nei bambini, Palù (Aifa): «Potrebbe trattarsi di un nuovo virus» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il virologo Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, parla oggi con il Corriere della Sera delle epatiti acute dall’eziologia sconosciuta riscontrate nei bambini. E nel colloquio con Margherita De Bac dice che Potrebbe trattarsi di un nuovo virus. Palù in primo luogo esclude collegamenti con le vaccinazioni anti Covid-19: «È un’ipotesi definitivamente abbandonata dopo l’attenta indagine condotta dalla agenzia britannica per la sicurezza sanitaria. Dal 2 aprile sono stati segnalati 166 casi di Epatite acuta, 111 nel Regno Uniti, i primi descritti a livello internazionale. Per la maggior parte si tratta di bambini sottoi5anni, dunque non vaccinati. Lo stesso fenomeno è stato segnalato negli Stati ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il virologo Giorgio, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco, parla oggi con il Corriere della Sera delle epatiti acute dall’eziologia sconosciuta riscontrate nei. E nel colloquio con Margherita De Bac dice chedi unin primo luogo esclude collegamenti con le vaccinazioni anti Covid-19: «È un’ipotesi definitivamente abbandonata dopo l’attenta indagine condotta dalla agenzia britannica per la sicurezza sanitaria. Dal 2 aprile sono stati segnalati 166 casi di, 111 nel Regno Uniti, i primi descritti a livello internazionale. Per la maggior parte si tratta disottoi5anni, dunque non vaccinati. Lo stesso fenomeno è stato segnalato negli Stati ...

