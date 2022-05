Ddl Spettacolo approvato al Senato, via libera all’indennità di discontinuità (Di mercoledì 4 maggio 2022) approvato in Commissione Cultura del Senato il disegno di legge delega sullo Spettacolo. Dopo due anni di pandemia e una crisi che ha prodotto dispersione di personale tecnico e artistico come non mai. Si calcola che il 20% del totale abbia abbandonato, tentando di cambiar mestiere. Il settore dello Spettacolo produceva un reddito globale di 1,4 miliardi di euro nel 2019, prima della pandemia di Covid. Così oggi 4 maggio si è votato e approvato, in Commissione Cultura di Palazzo Madama, il ddl Spettacolo, compreso l’emendamento che introduce l’indennità di discontinuità per proteggere le professioni e i mestieri artistici creativi. Manuel Agnelli. Photo Credits: Teresa ComberiatiSi tratta di uno degli emendamenti alla legge di delega al Governo, presentati dai ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 maggio 2022)in Commissione Cultura delil disegno di legge delega sullo. Dopo due anni di pandemia e una crisi che ha prodotto dispersione di personale tecnico e artistico come non mai. Si calcola che il 20% del totale abbia abbandonato, tentando di cambiar mestiere. Il settore delloproduceva un reddito globale di 1,4 miliardi di euro nel 2019, prima della pandemia di Covid. Così oggi 4 maggio si è votato e, in Commissione Cultura di Palazzo Madama, il ddl, compreso l’emendamento che introduce l’indennità diper proteggere le professioni e i mestieri artistici creativi. Manuel Agnelli. Photo Credits: Teresa ComberiatiSi tratta di uno degli emendamenti alla legge di delega al Governo, presentati dai ...

Advertising

CgilVeneto : RT @SlcCgil: ?? #Spettacolo, le Commissioni Cultura e Lavoro al @SenatoStampa approvano il #ddl Delega che introduce l'indennità di #discont… - LegacoopER : RT @LegacoopN: Buone notizie per il mondo dello #spettacolo!?? ??via libera dalle commissioni #lavoro e #cultura @SenatoStampa al ddl delega… - Jacklabrador4 : RT @LegacoopN: Buone notizie per il mondo dello #spettacolo!?? ??via libera dalle commissioni #lavoro e #cultura @SenatoStampa al ddl delega… - massimoluciani5 : RT @SlcCgil: ?? #Spettacolo, le Commissioni Cultura e Lavoro al @SenatoStampa approvano il #ddl Delega che introduce l'indennità di #discont… - mauro_lusetti : RT @LegacoopN: Buone notizie per il mondo dello #spettacolo!?? ??via libera dalle commissioni #lavoro e #cultura @SenatoStampa al ddl delega… -

DDL Spettacolo approvato in Commissioni. Franceschini: passo importante - Primaonline ... quella per i contratti di lavoro nonché per l'equo compenso per i lavoratori autonomi, e, ancora, il riconoscimento della professione di agente dello spettacolo dal vivo, ma anche il rafforzamento e ... La Giornata Parlamentare del 4 maggio 2022 ... il ddl per la promozione dei cammini come itinerari culturali e, con la Lavoro , riprenderà il confronto sul ddl di delega al Governo in materia di spettacolo. La Agricoltura proseguirà le audizioni ... Primaonline DDL Spettacolo approvato in Commissioni. Franceschini: importante passo «La giornata di oggi segna una tappa fondamentale sulla strada della definizione di una nuova cornice normativa a tutela degli operatori dello spettacolo, ai quali – grazie a una serie di strumenti – ... Fedez concertone primo maggio: come è finita con la Rai Nel discorso del primo maggio 2021 Fedez citò apertamente Ostellari per il suo opporsi al DDL Zan, la Lega ritenuta omofoba e Mario Draghi per la situazione dei lavoratori dello spettacolo. Leggi ... ... quella per i contratti di lavoro nonché per l'equo compenso per i lavoratori autonomi, e, ancora, il riconoscimento della professione di agente dellodal vivo, ma anche il rafforzamento e ...... ilper la promozione dei cammini come itinerari culturali e, con la Lavoro , riprenderà il confronto suldi delega al Governo in materia di. La Agricoltura proseguirà le audizioni ... DDL Spettacolo approvato in Commissioni. Franceschini: importante passo «La giornata di oggi segna una tappa fondamentale sulla strada della definizione di una nuova cornice normativa a tutela degli operatori dello spettacolo, ai quali – grazie a una serie di strumenti – ...Nel discorso del primo maggio 2021 Fedez citò apertamente Ostellari per il suo opporsi al DDL Zan, la Lega ritenuta omofoba e Mario Draghi per la situazione dei lavoratori dello spettacolo. Leggi ...