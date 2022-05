David di Donatello 2022 | i protagonisti sul Red Carpet degli Oscar del cinema italiano

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tante emozioni per il ritorno a Cinecittà deidi. L’evento che si celebra ogni anno, pone valore al. Dopo due anni di restrizioni forzate è finalmente tornato in presenza, e per la 67esima edizione si parla di un ritorno ancor più speciale. Vent’anni di assenza dagli iconici studi di Cinecittà. Per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.