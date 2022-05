Dal 2020 in Texas sono morti oltre 100 bambini seguiti dai servizi sociali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Più di 100 bambini morti in soli due anni mentre erano nelle cure dello Stato. È successo in Texas, dove quarantaquattro bambini sono morti nel 2020 e trentotto nel 2021 – tra cui due per complicazioni legate al Covid – mentre si trovavano nel sistema statale di assistenza all’infanzia. Ventidue bambini sono morti nei primi tre mesi di quest’anno, ovvero circa la metà dei decessi in ciascuno dei cinque anni precedenti. A rivelarlo è un rapporto del DFPS – il Dipartimento Statale per la Famiglia e i servizi di protezione – realizzato in risposta a un’audizione del Comitato per i servizi umani della Camera. Lo stato si è preso cura di 45.870 bambini nel 2021, quindi i ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 4 maggio 2022) Più di 100in soli due anni mentre erano nelle cure dello Stato. È successo in, dove quarantaquattronele trentotto nel 2021 – tra cui due per complicazioni legate al Covid – mentre si trovavano nel sistema statale di assistenza all’infanzia. Ventiduenei primi tre mesi di quest’anno, ovvero circa la metà dei decessi in ciascuno dei cinque anni precedenti. A rivelarlo è un rapporto del DFPS – il Dipartimento Statale per la Famiglia e idi protezione – realizzato in risposta a un’audizione del Comitato per iumani della Camera. Lo stato si è preso cura di 45.870nel 2021, quindi i ...

borghi_claudio : Sono riuscito ad avere da ISTAT i dati sulle morti improvvise per fasce di età dal 2016 fino a primo semestre 2020… - _Nico_Piro_ : conoscono la sua storia. Quando l'ho incontrato nel febbraio del 2020 nello squallore del campo di Moria a Lesbos,… - LegacoopN : ??Ristorazione collettiva ??Via libera da @Agenzia_Entrate alle istruzioni operative sul contributo a fondo perduto d… - Yogaolic : RT @Giul_Granato: Oltre all'aumento dei contratti a tempo indeterminato, che per la prima volta sono stati più di mezzo milione in un mese,… - NDedizioni : RT @PieraPi: Quando così de botto ti arriva una recensione bella bella e tu sei un po' F4 basita ma comunque tiri fuori le quaglie per la f… -