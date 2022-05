Covid | il cervello può invecchiare di 20 anni | cosa dice lo studio

Advertising

Corriere : ?? A sei mesi dall’infezione il deterioramento cognitivo causato dalla malattia grave è pari alla perdita di dieci p… - Max87903648 : RT @barbarab1974: Il mio primo paziente Covid è stato un militare delle forze speciali. Ebbene LUI, 100 kg di muscoli e altrettanto di CERV… - AriannaAmbrosi0 : RT @RaiNews: Perdere fino a 10 punti di quoziente intellettivo nei sei mesi successivi all'infezione da Covid? Può succedere. Lo rivela uno… - luigideluca_vf : RT @RaiNews: Perdere fino a 10 punti di quoziente intellettivo nei sei mesi successivi all'infezione da Covid? Può succedere. Lo rivela uno… - lillydessi : Covid, il cervello può invecchiare 20 anni in 6 mesi: quali sono i soggetti a rischio. La nuova scoperta - Virgilio… -

Un lavoro recente, condotto dall università di Oxford e pubblicata su Nature nel marzo 2022, ha mostrato che- 19 può lasciare tracce visibili nel, con modifiche , per fortuna molto ...(Aggiornamento di MB), nuovo studio sul/ "Ricoverati rischiano invecchiamento di 20 anni" BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI Il bollettino coronavirus della ...David Menon, uno dei principali autori dello studio. Quali sono le cause Per quanto riguarda le cause, si brancola nel campo delle ipotesi: il Covid potrebbe danneggiare il cervello a causa di una ...Colpendo il sistema respiratorio, il COVID-19 può privare il cervello di ossigeno, come confermano dei dati autoptici elaborati in Finlandia. Ma le scansioni cerebrali ora mostrano che anche i casi ...