Come sta Tacconi? L’ultimo bollettino dell’Ospedale: “sta attraversando il periodo più critico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefano Tacconi, l’ex portiere della Juventus, sta attraversando il periodo più critico. E’ quanto confermato da Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il paziente. Sono le ore più complicate per Tacconi, ricoverato in ospedale dal 24 aprile ad Alessandria dopo un malore. “Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e Come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefano, l’ex portiere della Juventus, stailpiù. E’ quanto confermato da Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia, che sta trattando il paziente. Sono le ore più complicate per, ricoverato in ospedale dal 24 aprile ad Alessandria dopo un malore. “conseguenza di quanto accaduto a Stefano eprevisto dal normale andamento di questa patologia, il paziente stailpiù. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia ...

