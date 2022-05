“Colpa di Guardola” | Milan davanti all’Inter | la stoccata dell’ex

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono punti pesantissimi quelli delle ultime giornate per la lotta scudetto trae Inter: e arriva laIlè attualmente al primo posto in classifica, grazie alle ultime vittorie e soprattutto alla sconfitta dell’Inter al Bologna. Un errore, quello di Radu, che ha dato seguito a quello di Meret a Empoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SerieANews

L’influenza di Guardiola, ovvero quella del palleggio basso a ogni costo, non è stata positiva perché non tutte le squadre possono imitare quel Barcellona. Ciò premesso, non è colpa di Pep se qualcuno ...L’influenza di Guardiola, ovvero quella del palleggio basso a ogni costo, non è stata positiva perché non tutte le squadre possono imitare quel Barcellona. Ciò premesso, non è colpa di Pep se qualcuno ...