Chiara Nasti in bikini mostra il pancione, Mattia Zaccagni in love (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il pancione già si vede, e Chiara Nasti lo sfoggia orgogliosa. Pochi giorni fa lei e Mattia Zaccagni hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio e, dopo aver nascosto le curve nell’ultimo periodo, ora l’influencer torna a mostrarsi in tutto il suo splendore. In terrazza si crogiola al sole in bikini mettendo in mostra il ventre già sporgente. Il reggiseno minimal copre a fatica il seno esplosivo di Chiara, e anche gli slip del costume sono ridottissimi. La pancia è protagonista del video social dell’influencer che, baciata dai caldi raggi, si inquadra da tutte le angolazioni. Bella e sensuale come sempre conquista i follower con il suo sex appeal, e anche Mattia è abbagliato. La Nasti e ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilgià si vede, elo sfoggia orgogliosa. Pochi giorni fa lei ehanno annunciato di aspettare il loro primo figlio e, dopo aver nascosto le curve nell’ultimo periodo, ora l’influencer torna arsi in tutto il suo splendore. In terrazza si crogiola al sole inmettendo inil ventre già sporgente. Il reggiseno minimal copre a fatica il seno esplosivo di, e anche gli slip del costume sono ridottissimi. La pancia è protagonista del video social dell’influencer che, baciata dai caldi raggi, si inquadra da tutte le angolazioni. Bella e sensuale come sempre conquista i follower con il suo sex appeal, e ancheè abbagliato. Lae ...

Advertising

sonoester1 : RT @simacheansia: non ho visto davvero chiara nasti che guida con il cellulare in mano senza cintura, incinta e con il cane sulle gambe non… - xiwannaB : RT @simacheansia: non ho visto davvero chiara nasti che guida con il cellulare in mano senza cintura, incinta e con il cane sulle gambe non… - adtoomuch : RT @simacheansia: non ho visto davvero chiara nasti che guida con il cellulare in mano senza cintura, incinta e con il cane sulle gambe non… - ParliamoDiNews : Chiara Nasti incinta e Mattia Zaccagni: arriva il loro primo figlio | Intrattenimento #chiara #nasti #incinta… - eexistere : RT @simacheansia: non ho visto davvero chiara nasti che guida con il cellulare in mano senza cintura, incinta e con il cane sulle gambe non… -