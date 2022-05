Calciomercato Napoli, occhi in casa Bayer Leverkusen: è un pallino di Giuntoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo aver raggiunto matematicamente la qualificazione in Champions League, la dirigenza azzurra è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Axel Tuanzebe non verrà riscattato e questo obbliga il Napoli ha sostituire il centrale inglese in modo adeguato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Cristiano Giuntoli ha sondato un nuovo nome per il reparto difensivo. Mercato Napoli Piero Hincapie (Getty Images) Si tratta di Piero Hincapie, difensore classe 2002 del Bayer Leverkusen. Il ventenne, originario dell’Ecuador, ha un contratto con la squadra tedesca fino al 2026. Alla prima stagione in Bundesliga, si è subito messo in mostra disputando 25 partite con un ottimo rendimento. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Napoli segue Hincapie ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo aver raggiunto matematicamente la qualificazione in Champions League, la dirigenza azzurra è già al lavoro per preparare al meglio la prossima stagione. Axel Tuanzebe non verrà riscattato e questo obbliga ilha sostituire il centrale inglese in modo adeguato. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Cristianoha sondato un nuovo nome per il reparto difensivo. MercatoPiero Hincapie (Getty Images) Si tratta di Piero Hincapie, difensore classe 2002 del. Il ventenne, originario dell’Ecuador, ha un contratto con la squadra tedesca fino al 2026. Alla prima stagione in Bundesliga, si è subito messo in mostra disputando 25 partite con un ottimo rendimento. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ilsegue Hincapie ...

