Calciomercato Napoli, Giuntoli non solo su Barak: altri due nomi per lo Scudetto! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma non fu costruita in un giorno e a quanto pare Napoli nemmeno. Dopo l’ottima prima annata di Spalletti, il progetto sembra continuare verso una direzione ben precisa. Il presidente de Laurentiis vuole regalare al tecnico toscano tre innesti nella prossima sessione di Calciomercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo nome sul taccuino del DS Giuntoli è Antonin Barak. Il giocatore del Verona ha le caratteristiche da tuttocampista “Box to Box” che tanto fanno impazzire Spalletti: muscoli, forza e quantità senza rinunciare a tecnicismi e grandi numeri. La concorrenza per il gioiello ceco non è poca, ma i rapporti tra il DS campano e il collega gialloblù D’Amico sono idilliaci dall’affare Rrahmani. Per quanto riguarda la difesa, de Laurentiis pare voler investire su uno tra il sudcoreano Min-jae Kim del ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma non fu costruita in un giorno e a quanto parenemmeno. Dopo l’ottima prima annata di Spalletti, il progetto sembra continuare verso una direzione ben precisa. Il presidente de Laurentiis vuole regalare al tecnico toscano tre innesti nella prossima sessione di. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo nome sul taccuino del DSè Antonin. Il giocatore del Verona ha le caratteristiche da tuttocampista “Box to Box” che tanto fanno impazzire Spalletti: muscoli, forza e quantità senza rinunciare a tecnicismi e grandi numeri. La concorrenza per il gioiello ceco non è poca, ma i rapporti tra il DS campano e il collega gialloblù D’Amico sono idilliaci dall’affare Rrahmani. Per quanto riguarda la difesa, de Laurentiis pare voler investire su uno tra il sudcoreano Min-jae Kim del ...

Advertising

SkySport : Calciomercato Napoli, almeno una cessione illustre per sistemare i conti #SkySport #SkyCalciomercato #Napoli - cmdotcom : #Napoli, le condizioni del Sassuolo per #Traoré: Giuntoli vuole bruciare la concorrenza della #Roma… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Il Napoli non ha dubbi, Anguissa sarà riscattato sicuramente dal Fulham - sscalcionapoli1 : CdS – Il Napoli continuerà con Spalletti, ADL ha fiducia nel tecnico e in questa squadra - calciomercato_m : GAZZETTA - Il Napoli vuole rinnovare Koulibaly e cerca un altro difensore centrale sul mercato… -