(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il centrocampista francese, chiusa l'avventura con i red devils, avrebbe scelto il club parigino LONDRA (INGHILTERRA) - Contratto in scadenza, partenza confermata e annunciata, futuro in patria anche ...

Advertising

sportli26181512 : Il Dortmund e il retroscena su Haaland: così l'ha soffiato al ManUtd: Il CEO del Borussia Dortmund Watzke ha raccon… - Milanosportiva : Man United, PSG e Spurs provano a ingaggiare il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic. [… - STnews365 : Lazio, Milinkovic-Savic verso lo United: ecco l'offerta dei Red Devils. Il classe 1995, uno dei migliori della stag… -

Tiscali

Il centrocampista francese, chiusa l'avventura con i red devils, avrebbe scelto il club parigino LONDRA (INGHILTERRA) - Contratto in scadenza, partenza confermata e annunciata, futuro in patria anche ...Commenta per primo Il CEO del Borussia Dortmund Watzke ha raccontato un retroscena legato ad Erling Haaland : 'Abbiamo dovuto inserire una clausola rescissoria, altrimenti sarebbe andato al Manchester ... Calciomercato: ManUtd. Pogba verso il Psg Il centrocampista francese, chiusa l'avventura con i red devils, avrebbe scelto il club parigino LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Contratto in scadenza, partenza confermata e annunciata, futuro ...Siamo amici, dico da tanti anni che tanti tecnici in Premier League hanno vinto tanti titoli tipo Ferguson, Wenger, io, Klopp, Guardiola. Quello che ha vinto Ranieri, però, è quello più speciale di tu ...