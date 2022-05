Calcio | medico | ' Tacconi nella fase più critica | sta continuando a lottare' **

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Alessandria, 4 mag. -(Adnkronos) - "Come conseguenza di quanto accaduto a Stefano e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo più critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti dellapiù complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta: i prossimi giorni saranno determinanti". Così Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria in merito alle condizioni dell'ex portiere della Juventus Stefano, ricoverato dal 23 aprile per un'emorragia cerebrale.

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Stefano Tacconi, dallo scorso 23 aprile ricoverato a seguito di un aneurisma: "Come conseguenza di quanto accaduto e come previsto dal normale andamento di questa patologia, il paziente sta attraversando il periodo piu' critico. La nostra equipe sta portando avanti il trattamento farmacologico per contrastare il vasospasmo cerebrale, ma la sua condizione clinica è altalenante. Si tratta infatti della fase più complicata che può evolvere rapidamente sia in senso positivo sia negativo purtroppo. Stefano sta continuando a lottare: i prossimi giorni saranno determinanti".