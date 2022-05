Audrey Hepburn: l’intramontabile icona di stile (Di mercoledì 4 maggio 2022) Audrey Hepburn è stata un’attrice inglese diventata una delle icone più durature dello schermo durante il ventesimo secolo. Nata a Bruxelles, il 4 maggio 1929, suo padre, Joseph Hepburn-Rushton, era un banchiere inglese e sua madre, Ella Van Heemstra, era una baronessa olandese. Durante i primi anni di vita di Audrey ha viaggiato tra Inghilterra, Belgio e Paesi Bassi a causa del lavoro di suo padre. Un evento che ebbe un profondo effetto su l’attrice, fu il divorzio dei suoi genitori. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, sua madre decise di tornare nel suo paese natale, i Paesi Bassi, perché neutrale. Pensava che questi ultimi sarebbero rimasti tali, ma sfortunatamente il 10 maggio 1940, i Paesi Bassi furono invasi dai nazisti tedeschi. Durante questo periodo Audrey ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)è stata un’attrice inglese diventata una delle icone più durature dello schermo durante il ventesimo secolo. Nata a Bruxelles, il 4 maggio 1929, suo padre, Joseph-Rushton, era un banchiere inglese e sua madre, Ella Van Heemstra, era una baronessa olandese. Durante i primi anni di vita diha viaggiato tra Inghilterra, Belgio e Paesi Bassi a causa del lavoro di suo padre. Un evento che ebbe un profondo effetto su l’attrice, fu il divorzio dei suoi genitori. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nel 1939, sua madre decise di tornare nel suo paese natale, i Paesi Bassi, perché neutrale. Pensava che questi ultimi sarebbero rimasti tali, ma sfortunatamente il 10 maggio 1940, i Paesi Bassi furono invasi dai nazisti tedeschi. Durante questo periodo...

Oggi nasceva una stella di nome Audrey: omaggio alla Hepburn con i suoi grandi film in streaming Nessuna attrice nella storia del cinema americano ha rappresentato stile, eleganza e classe naturale quanto Audrey Hepburn . Scomparsa nel 1993 a soli 63 anni, questa icona della Hollywood classica nasceva a Ixelles (Belgio), il 4 maggio 1929. Ecco i cinque magnifici film in streaming con cui vogliamo ... L'almanacco di oggi 4 maggio Santo San Silvano Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1928 Hosni Mubarak Link Sponsorizzato 1929 Audrey Hepburn 1958 Massimo Caviglia - Proverbio Tre cose fondano la felicità della vita: misura, ordine e convenienza - Accadde oggi 1540 Venezia e Turchia firmano il trattato di Costantinopoli 1951 ... Libreriamo Audrey Hepburn, la bellezza della semplicità Da qui, si aprono molti progetti per la giovane donna, da “The Secret Peolpe”, in cui interpreta una ballerina dall’incredibile talento, a “Vacanze romane”, in cui Audrey Hepburn impersona il ruolo ... Il Buongiorno di Cuneo24 Festeggia 35 anni. Audrey Hepburn (1929/1993) – Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l’innata eleganza del portamento, anche adesso che non c’è più, continuano ad affascinare il ... Nessuna attrice nella storia del cinema americano ha rappresentato stile, eleganza e classe naturale quanto. Scomparsa nel 1993 a soli 63 anni, questa icona della Hollywood classica nasceva a Ixelles (Belgio), il 4 maggio 1929. Ecco i cinque magnifici film in streaming con cui vogliamo ...Santo San Silvano Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1928 Hosni Mubarak Link Sponsorizzato 19291958 Massimo Caviglia - Proverbio Tre cose fondano la felicità della vita: misura, ordine e convenienza - Accadde oggi 1540 Venezia e Turchia firmano il trattato di Costantinopoli 1951 ... Audrey Hepburn, la bellezza della semplicità Da qui, si aprono molti progetti per la giovane donna, da “The Secret Peolpe”, in cui interpreta una ballerina dall’incredibile talento, a “Vacanze romane”, in cui Audrey Hepburn impersona il ruolo ...Festeggia 35 anni. Audrey Hepburn (1929/1993) – Diva tra le più leggendarie di Hollywood, il suo sorriso e l’innata eleganza del portamento, anche adesso che non c’è più, continuano ad affascinare il ...