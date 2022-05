Anna Tatangelo non doveva lasciare Gigi D’Alessio, “Il motivo è semplice”: spunta il retroscena (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anna Tatangelo ha fatto bene a lasciare Gigi D’Alessio? Secondo la dichiarazione di un’amica della cantante la risposta è no, vediamo perché. Circa due anni fa si è conclusa la relazione tra la Cantante di Sora, Anna Tatangelo e il famoso cantante napoletano Gigi D’Alessio. Rottura sofferta anche da tutti i fan della fantastica coppia, ma superata da entrambi i cantanti. Anna Tatangelo (Instagram)Infatti mentre la Tatangelo dopo Gigi, ha frequentata per circa un anno il rapper Livio Cori, la cui rottura è avvenuta di recente. Gigi ha invece dato vita ad un’altra relazione importante, con la 28enne Denise Esposito, da cui ha ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha fatto bene a? Secondo la dichiarazione di un’amica della cantante la risposta è no, vediamo perché. Circa due anni fa si è conclusa la relazione tra la Cantante di Sora,e il famoso cantante napoletano. Rottura sofferta anche da tutti i fan della fantastica coppia, ma superata da entrambi i cantanti.(Instagram)Infatti mentre ladopo, ha frequentata per circa un anno il rapper Livio Cori, la cui rottura è avvenuta di recente.ha invece dato vita ad un’altra relazione importante, con la 28enne Denise Esposito, da cui ha ...

Advertising

ParliamoDiNews : Anna Tatangelo, l`amica: `Perché ha sbagliato a lasciare Gigi D`Alessio` #annatatangelo #gigidalessio - _cIarissa_ : Qui per dire che quando ero piccola confondevo Ambra Angiolini con Anna Tatangelo (non chiedetemi perché) quindi ch… - 24Trends_Italia : 8. Grizzlies Warriors - 10mille+ 9. Laura Maddaloni - 10mille+ 10. Alcaraz - 10mille+ 11. Carlos Alcaraz - 10mille… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Anna Tatangelo - Un ora che ti ho perso -