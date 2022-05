Volley femminile | Conegliano espugna Monza al tie-break | rimonta da 0-2 e Finale Scudetto in parità

(Di martedì 3 maggio 2022)ha sconfittoper 3-2 (23-25; 23-25; 25-16; 25-20; 15-10) nella gara-2 della, riuscendo così a pareggiare la serie che mette in palio il tricolore (1-1). Le Campionesse d’Italia riescono are dallo 0-2 edno la tana delle brianzole al tie-, dopo che avevano perso tre giorni fa di fronte al proprio pubblico sempre al set corto. Risalita al cardiopalma delle Campionesse d’Europa, nuovamente messe in difficoltà dalle scatenate padrone di casa, che davanti a 4.200 spettatori hanno sognato la magia dopo aver conquistato i primi due parziali. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tirato fuori gli artigli quando si sono trovate con le spalle al muro, hanno pian piano risalito la china e hanno fatto scacco matto contro ...

