Teresa Saponangelo, è nata a Taranto l’attrice che ha vinto il David di Donatello Non protagonista in "È stata la mano di Dio" (Di martedì 3 maggio 2022) La serata del David di Donatello si è aperta con il premio alla migliore attrice non protagonista. Se lo è aggiudicato l’attrice napoletana, ma in realtà tarantina di nascita, Teresa Saponangelo interprete in “È stata la mano di Dio”. L'articolo Teresa Saponangelo, è nata a Taranto l’attrice che ha vinto il David di Donatello <small class="subtitle">Non protagonista in "È stata la mano di Dio"</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 3 maggio 2022) La serata deldisi è aperta con il premio alla migliore attrice non. Se lo è aggiudicatonapoletana, ma in realtà tarantina di nascita,interprete in “Èladi Dio”. L'articolo, èche haildi Nonin "Èladi Dio" proviene da Noi Notizie..

Advertising

PremiDavid : «Grazie Paolo di avermi dato questa possibilità importante e per te così intima. Il mio pensiero sul set era quello… - MarioManca : Contentissimo per Teresa Saponangelo: una professionista scoperta troppo tardi. #david67 - 95_addicted : RT @fraversion: Teresa Saponangelo: “Quando ho chiesto a mio figlio se gli era piaciuto il lavoro di mamma, mi ha risposto ‘Tony Servillo è… - mrsdopey_ : RT @PremiDavid: «Grazie Paolo di avermi dato questa possibilità importante e per te così intima. Il mio pensiero sul set era quello di emoz… - valelsi : RT @PremiDavid: «Grazie Paolo di avermi dato questa possibilità importante e per te così intima. Il mio pensiero sul set era quello di emoz… -