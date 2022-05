Spezia, ricorso per la squalifica di Provedel: c’è un precedente (Di martedì 3 maggio 2022) Lo Spezia è pronto a fare ricorso per la squalifica per bestemmia del suo portiere, Provedel. I legali dei liguri hanno un precedente Lo Spezia farà reclamo contro la squalifica del portiere Ivan Provedel che il giudice sportivo ha inflitto per aver proferito “un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio”, durante la partita conto la Lazio. I legali del club ligure hanno trovato un precedente dello scorso novembre che aveva riguardato il calciatore del Sassuolo Davide Frattesi. Anche in quel caso, come in quello che riguarda il portiere dello Spezia, non esisteva registrazione audio della presunta blasfemia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Loè pronto a fareper laper bestemmia del suo portiere,. I legali dei liguri hanno unLofarà reclamo contro ladel portiere Ivanche il giudice sportivo ha inflitto per aver proferito “un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio”, durante la partita conto la Lazio. I legali del club ligure hanno trovato undello scorso novembre che aveva riguardato il calciatore del Sassuolo Davide Frattesi. Anche in quel caso, come in quello che riguarda il portiere dello, non esisteva registrazione audio della presunta blasfemia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

