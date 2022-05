Spagna | Puigdemont lascerà la presidenza del suo partito

(Di martedì 3 maggio 2022) "Non mi candiderò per il rinnovo delladel, anche se gradirò molto e mi sentirò molto onorato di potervi dare un ultimo saluto come presidente di persona": lo scrive Carles ...

Agenzia ANSA

vive in Belgio dal 2017, quando lasciò ladopo il tentativo secessionista del governo da lui diretto (dal 2016 al 2017), in seguito divenne ricercato dalla giustizia spagnola. "Da ...Nel maggio del 2021 il telefono di Arancha Gonzalez Laya , allora ministra degli Esteri della, è stato attaccato con il programma di spionaggio Pegasus nel pieno della crisi diplomatica ...Puigdemont vive in Belgio dal 2017, quando lasciò la Spagna dopo il tentativo secessionista del governo da lui diretto (dal 2016 al 2017), in seguito divenne ricercato dalla giustizia spagnola. "Da un ...È quanto affermato dal ministro della Presidenza Félix Bolaños in una conferenza stampa convocata a sorpresa. Secondo quanto aggiunto da Bolaños, le «intrusioni esterne» con il software nei cellulari ...