Sandro Abate da impazzire | Avellino decide la gara all’ultimo respiro

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto. Labatte sui legni del Pala del Mauro il Meta Catania. Decisiva la rete siglata allo scadere da Lucho. Al termine della contesa il tabellone dice3, Meta Catania 2. I padroni di casa passano in vantaggio al 12? del primo tempo con Richar. Gli etnei trovano il pareggio dopo cinque giri di lancette con Musumeci. Nella ripresa,segna la rete del vantaggio per i verdeazzurri. Gli ospiti pareggiano con Alonso, 2-2. Al 19’52”, il rosarino si ripete trovando la rete del definitivo vantaggio. Lasale a quota 42 punti in classifica, sabato c’è il derby in casa contro la Feldi Eboli. Il ...

Avellino . La Sandro Abate Avellino vince in extremis contro la Meta Catania e conquista tre punti preziosi in chiave playoff. Gli irpini, dopo i due k.o. consecutivi, rispettivamente contro l'Italservice Pesaro e la ... Rossetti subito pericoloso e Vaporaki con un diagonale velenoso sfioravano il possibile vantaggio. Sandro Abate più timida e attendista rispetto ai rossazzurri che provavano a battere con Alonso e ...