Putin a Macron: Mosca aperta al dialogo ma l’Occidente apra gli occhi sui crimini commessi da Kiev (Di martedì 3 maggio 2022) L'”apertura al dialogo” della Russia nonostante le “incoerenze dell’Ucraina” e la presunta mancata attenzione internazionale rispetto ai “crimini di guerra” commessi anche dalle forze armate di Kiev sono stati due dei punti che il presidente russo Vladimir Putin ha toccato nel corso di un colloquio telefonico che con l’omologo francese Emmanuel Macron. Lo riportano agenzie russe come Tass e Ria Novosti. La conversazione di oggi è il secondo incontro telefonico fra Putin e Macron da quando la Russia ha avviato un’offensiva militare in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Stando a quanto comunicato dal Cremlino, Putin ha denunciato crimini ucraini ai danni dei civili nella regione orientale del Donbass, epicentro del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) L'”apertura al” della Russia nonostante le “incoerenze dell’Ucraina” e la presunta mancata attenzione internazionale rispetto ai “di guerra”anche dalle forze armate disono stati due dei punti che il presidente russo Vladimirha toccato nel corso di un colloquio telefonico che con l’omologo francese Emmanuel. Lo riportano agenzie russe come Tass e Ria Novosti. La conversazione di oggi è il secondo incontro telefonico frada quando la Russia ha avviato un’offensiva militare in Ucraina lo scorso 24 febbraio. Stando a quanto comunicato dal Cremlino,ha denunciatoucraini ai danni dei civili nella regione orientale del Donbass, epicentro del ...

Advertising

CarloCalenda : Ma che vuol dire? Draghi o Macron non vogliono una tregua o la pace? Ti sembra che Putin abbia accettato una qualsi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Appello di Macron a Putin: 'La Russia sia all'altezza delle sue responsabilità di membro permanente del C… - RaiNews : La telefonata tra i due leader durata oltre due ore. Putin a Macron: 'L'Ue ignora i crimini di guerra ucraini compi… - Adm3456rrr : @ultimenotizie E..poi Macron telefona a Putin per far cessare la guerra? Ma vaffxxxx - InfinitoIsacco : RT @sissiisissi2: E bravo a Macron che ha ripreso a dialogare con Putin -